В Могилеве при пожаре в квартире погиб мужчина

31 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в квартире по проспекту Димитрова в Могилеве погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

"31 декабря в 1.11 поступило сообщение о пожаре в одной из квартир по проспекту Димитрова. Хозяина квартиры - мужчину 1976 года рождения - спасти не удалось. Четыре человека были эвакуированы из квартир подъезда. Они не пострадали", - сообщили в управлении.

В квартире уничтожено имущество в кухне, закопчены стены.

Причина происшествия устанавливается.-0-