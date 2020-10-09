В Могилеве при пожаре в квартире погиб мужчина

9 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве при пожаре в квартире в многоэтажном доме погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Сегодня около 6.00 поступило сообщение о пожаре на седьмом этаже здания по улице Мовчанского. К прибытию спасателей из окна квартиры шел дым.

"На полу в комнате спасатели обнаружили хозяина жилья. Мужчина был без сознания, его вынесли на свежий воздух. Медики констатировали смерть", - отметили в ведомстве.

Мужчина 1964 года рождения не работал, жил один.

В результате пожара в комнате повреждено имущество, закопчены стены и потолок. Причина случившегося устанавливается.-0-