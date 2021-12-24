В Могилеве при пожаре в неэксплуатируемом здании обнаружен погибший мужчина

Фото из архива
24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве в неэксплуатируемом здании обнаружен погибший мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"23 декабря в 4.58 спасателям поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом двухэтажном кирпичном здании КУП "ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева" по ул.Строителей, 6. На пожаре обнаружен погибший, самовольно проникший в здание гражданин 1973 года рождения, неработавший", - рассказали в пресс-службе.
Причины пожара и гибели устанавливаются.-0-