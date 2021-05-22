22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве при столкновении с лосем погиб мотоциклист, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.

Происшествие произошло сегодня около часа ночи по улице Минское шоссе. Управляя мотоциклом Kawasaki, 26-летний водитель совершил наезд на выбежавшего на проезжую часть лося. В результате столкновения мотоциклист получил смертельную травму.

По факту ДТП проводится проверка.

С начала года в Беларуси произошло более 1000 дорожных происшествий, связанных с наездом на животных. Госавтоинспекция не рекомендует пробовать проскочить перед бегущим зверем - он развивает большую скорость и редко поворачивают назад. В таких случаях необходимо снижать скорость вплоть до остановки транспортного средства.-0-