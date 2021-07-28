В Могилеве продавец-стажер украл из кассы около Br600

28 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве стажер в магазине украл из кассы около Br600. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Могилевского облисполкома.

С заявлением в милицию обратился представитель продуктового магазина по пр.Мира и рассказал, что в течение недели из кассы торговой точки были похищены около Br600.

Сотрудники отдела уголовного розыска Ленинского РОВД Могилева выяснили, что крупную сумму денег из кассового аппарата незаметно забрал 19-летний стажер магазина. Могилевчанин дожидался времени, когда можно было остаться у кассового аппарата одному, а после незаметно пополнял свой кошелек деньгами и тратил их на личные нужды.

Установлено также, что парень увлекался азартными играми и деньги ему были необходимы в том числе и на эти цели. Теперь местному жителю придется отвечать за содеянное по закону: в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, следователи дали правовую оценку.-0-