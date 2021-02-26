В Могилеве продолжается суд над экс-главой отделения Белгазпромбанка

26 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве продолжается суд над бывшим руководителем Могилевской областной дирекции ОАО "Белгазпромбанк" Сергеем Кармызовым. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, повлекших причинение ущерба в крупном размере. Сегодня в зале суда Октябрьского района прошли прения сторон, передает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Кармызов был задержан 12 июня прошлого года. Исходя из материалов дела, еще в должности заместителя директора Могилевской областной дирекции ОАО "Белгазпромбанк" Сергей Кармызов уговорил свою знакомую Светлану Цедик взять на свое имя кредит для бизнесмена и директора ОДО "Арсенал" Владимира Новикова. Деньги нужны были для обеспечения стабильной работы предприятия. За успешно оформленную сделку Сергей Кармызов должен был получить от своего знакомого 10% от суммы кредита.

Государственный обвинитель запросила для Сергея Кармызова 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, штраф в размере 500 базовых величин, лишение права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных работ сроком на 5 лет. "Действия Сергея Кармызова квалифицированы ч.2 ст.426. Вина Сергея Кармызова подтверждается имеющимися в материалах дела документами, показаниями самого обвиняемого, потерпевшей и свидетелей, - отметила гособвинитель. - Свою вину обвиняемый признал частично. Он не отрицает тот факт, что попросил Светлану Цедик взять кредит для Владимира Новикова, однако не соглашается с тем, что действовал из личных корыстных побуждений, а только исходя из интересов банка, руководителем которого он был".

По словам гособвинителя, совершенное Сергеем Кармызовым преступление имеет общественную опасность и угрожает моральным устоям общества, а также наносит вред правам и законным интересам граждан и организаций. Среди смягчающих обстоятельств государственный обвинитель отметила тот факт, что Сергей Кармызов впервые находится на скамье подсудимых, а также возмещение причиненного ущерба и наличие на иждевении малолетнего ребенка.

Потерпевшая Светлана Цедик во время своего выступления подчеркнула, что все ее иски удовлетворены в полном объеме и претензий к обвиняемому у нее нет.

По мнению защиты, преступление, которое совершил обвиняемый, не несет общественной опасности и не угрожает моральным устоям общества. Адвокат выступила с инициативой квалифицировать действия Сергея Кармызова ч.1 ст.426 и назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

В своем последнем слове Сергей Кармызов еще раз попросил прощения у потерпевшей. "Я оступился и виноват. Я признаю все события, изложенные в ходе следствия. За то время, что я провел в следственном изоляторе, понял и осознал, к каким последствиям привели мои действия. Я наказал себя, свою мать, любимого человека и дочь", - отметил обвиняемый.

Приговор по данному делу будет озвучен сегодня.-0-