В Могилеве продолжается суд над экс-главой отделения Белгазпромбанка

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 26 февраля 2021
Минск Переменная облачность +7°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:47 Брестчанин за сопротивление военнослужащим и покушение на убийство приговорен к 10 годам колонии Происшествия
17:44 Мнение: интеллектуальные игры позволяют юным белорусам лучше узнать историю страны Общество
17:41 Гомельский медуниверситет начнет готовить эпидемиологов и гигиенистов Регионы
17:38 Минприроды рассказало о мерах по предотвращению заморов рыбы Общество
17:37 Стал известен состав сборной Беларуси на ЧЕ-2021 по легкой атлетике в помещении Спорт
17:33 Новый Кодекс об образовании отвечает требованиям времени - депутат Регионы
17:19 Белорусам зарубежья важно чувствовать сопричастность к событиям на родине - Опимах Общество
17:18 Акция БСЖ: неделя родного языка в Беларусбанке Общество
17:09 Проектная поддержка волонтерства в регионах очень важна - Хадыко Регионы
17:05 Три года лишения свободы - вынесен приговор экс-главе регионального отделения Белгазпромбанка Происшествия
16:59 Режим ЧС введен на территории Канавинского района Нижнего Новгорода из-за взрыва газа В мире
16:56 В Могилеве продолжается суд над экс-главой отделения Белгазпромбанка Происшествия
16:52 Дефицит республиканского бюджета в январе составил Br0,5 млрд Экономика
16:50 Мнение: в основе народного единства - традиции, духовность, патриотизм Общество
16:44 Исаченко: социально-экономическое развитие районов должно быть приоритетным для местной вертикали Регионы
16:43 Орденом Матери награждены 135 жительниц Витебской, Гомельской, Гродненской, Могилевской и Минской областей Президент
16:43 Госнаград и Благодарности Президента Беларуси удостоены более 60 человек Президент
16:40 Произведенную в Беларуси вакцину "Спутник V" могут экспортировать в третьи страны - РФПИ Экономика
16:38 Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты повышаются в Беларуси с 1 марта Экономика
16:36 В БГУ стартует новый сезон открытой Лиги КВН Общество
16:34 В СНГ примут общие требования по контролю за соблюдением законодательства об охране труда Общество
16:16 Беларусь и Международный комитет Красного Креста определили перспективы сотрудничества Общество
16:11 Производство сельхозпродукции в Беларуси в 2021 году планируют увеличить не менее чем на 2,4% Экономика
16:08 Донецкий "Шахтер" сыграет с "Ромой" в 1/8 финала футбольной Лиги Европы Спорт
16:02 Первые валидационные серии вакцины "Спутник V" произвели в Беларуси Общество
15:54 Житель Гомельской области задержан за оскорбление и угрозу насилия в адрес милиционеров Происшествия
15:52 Вместо Br17 тыс. получил Br1,7 млн - в Гомеле расследуют дело о хищении денег у банка Происшествия
15:51 Виктор Лукашенко провел заседание Исполкома НОК в новом составе Спорт
15:44 Василевский и Эрлих вышли в финал парного разряда теннисного турнира в Монпелье Спорт
15:44 ООН: нельзя допустить дальнейшего роста неравенства из-за технологической революции В мире
Все новости
Все новости
Происшествия
26 февраля 2021, 16:56

В Могилеве продолжается суд над экс-главой отделения Белгазпромбанка

26 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве продолжается суд над бывшим руководителем Могилевской областной дирекции ОАО "Белгазпромбанк" Сергеем Кармызовым. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, повлекших причинение ущерба в крупном размере. Сегодня в зале суда Октябрьского района прошли прения сторон, передает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Кармызов был задержан 12 июня прошлого года. Исходя из материалов дела, еще в должности заместителя директора Могилевской областной дирекции ОАО "Белгазпромбанк" Сергей Кармызов уговорил свою знакомую Светлану Цедик взять на свое имя кредит для бизнесмена и директора ОДО "Арсенал" Владимира Новикова. Деньги нужны были для обеспечения стабильной работы предприятия. За успешно оформленную сделку Сергей Кармызов должен был получить от своего знакомого 10% от суммы кредита.

Государственный обвинитель запросила для Сергея Кармызова 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, штраф в размере 500 базовых величин, лишение права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных работ сроком на 5 лет. "Действия Сергея Кармызова квалифицированы ч.2 ст.426. Вина Сергея Кармызова подтверждается имеющимися в материалах дела документами, показаниями самого обвиняемого, потерпевшей и свидетелей, - отметила гособвинитель. - Свою вину обвиняемый признал частично. Он не отрицает тот факт, что попросил Светлану Цедик взять кредит для Владимира Новикова, однако не соглашается с тем, что действовал из личных корыстных побуждений, а только исходя из интересов банка, руководителем которого он был".

По словам гособвинителя, совершенное Сергеем Кармызовым преступление имеет общественную опасность и угрожает моральным устоям общества, а также наносит вред правам и законным интересам граждан и организаций. Среди смягчающих обстоятельств государственный обвинитель отметила тот факт, что Сергей Кармызов впервые находится на скамье подсудимых, а также возмещение причиненного ущерба и наличие на иждевении малолетнего ребенка.

Потерпевшая Светлана Цедик во время своего выступления подчеркнула, что все ее иски удовлетворены в полном объеме и претензий к обвиняемому у нее нет.

По мнению защиты, преступление, которое совершил обвиняемый, не несет общественной опасности и не угрожает моральным устоям общества. Адвокат выступила с инициативой квалифицировать действия Сергея Кармызова ч.1 ст.426 и назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

В своем последнем слове Сергей Кармызов еще раз попросил прощения у потерпевшей. "Я оступился и виноват. Я признаю все события, изложенные в ходе следствия. За то время, что я провел в следственном изоляторе, понял и осознал, к каким последствиям привели мои действия. Я наказал себя, свою мать, любимого человека и дочь", - отметил обвиняемый.

Приговор по данному делу будет озвучен сегодня.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Могилев суд
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Происшествия
Фото из архива Брестчанин за сопротивление военнослужащим и покушение на убийство приговорен к 10 годам колонии
В зале суда Три года лишения свободы - вынесен приговор экс-главе регионального отделения Белгазпромбанка
Фото из архива Житель Гомельской области задержан за оскорбление и угрозу насилия в адрес милиционеров
Фото из архива Вместо Br17 тыс. получил Br1,7 млн - в Гомеле расследуют дело о хищении денег у банка
Фото из архива Житель Каменецкого района предстанет перед судом за разбойное нападение на пожилых людей
Фото из архива Белорусская таможня пресекла попытку незаконного ввоза итальянских стоматологических материалов
Главное
Лукашенко: главная задача на предстоящие месяцы - сформировать боеспособный спортивный "десант" в Токио
Медицина и космос, электромобили и цифровые платформы - как будет развиваться белорусская наука
Виктор Лукашенко избран на пост президента НОК
Первые валидационные серии вакцины "Спутник V" произвели в Беларуси
Топ-новости
Лукашенко: сейчас особое время, и мы должны показать себя нацией
Госнаград и Благодарности Президента Беларуси удостоены более 60 человек
Изменены отдельные нормы строительной деятельности
Каранкевич: увеличение электропотребления - одна из приоритетных задач на пятилетку
ФПБ начинает еженедельный мониторинг цен на продукты и лекарства первой необходимости
Цянь Хуншань: отношения с Беларусью выйдут на более высокий уровень развития
Румак: этноконфессиональный мир - один из важнейших факторов социальной стабильности в стране
Минфин ожидает второй транш российского кредита в I полугодии
Продовольствие в 2020 году обеспечило пятую часть белорусского экспорта товаров
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1602 пациента с COVID-19, выписаны 1597
Квартира в "Баку" - всего от 2600 рублей за метр! Старт продаж в новом доме Minsk World
Три года лишения свободы - вынесен приговор экс-главе регионального отделения Белгазпромбанка
Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты повышаются в Беларуси с 1 марта
Поддержка молодых специалистов, развитие области, память о ВОВ - Соловей ответил на вопросы в ГГУ
Более 70 белорусских атлетов выполнили квалификационные нормативы на Игры в Токио
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.