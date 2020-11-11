В Могилеве прохожий украл гаджеты у спавших на остановке молодых людей

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве прохожий украл гаджеты, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

В оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД Могилева с заявлением обратились двое могилевчан. 22-летний парень с приятельницей утверждали, что стали жертвами кражи: из карманов курток похищены мобильные телефоны. "Инцидент произошел в 4.00 на остановке общественного транспорта, на которой выпившая пара уснула в ожидании транспорта. Проснувшись, они обнаружили пропажу гаджетов, после чего молодой человек вызвал правоохранителей", - рассказали в ведомстве.

Сотрудники отдела уголовного розыска Ленинского РОВД Могилева выяснили обстоятельства произошедшего. К случившемуся, вероятно, причастен 38-летний нигде не работающий, ранее уже судимый за кражу и грабеж местный житель. В ту ночь он проходил мимо остановки и обратил внимание на уснувших парня и девушку. Вместо того чтобы разбудить незнакомцев, прохожий аккуратно изучил содержимое карманов курток, лежащих рядом с владельцами, и забрал мобильные телефоны. Мужчина ушел, никем не замеченный.

Установлено, что это не единственный случай, когда он попал в поле зрения правоохранителей. Несколькими месяцами ранее мужчина в гостях у 50-летнего приятеля распивал спиртные напитки и похитил мобильный телефон стоимостью Br200.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, следователи дадут правовую оценку.-0-