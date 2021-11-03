В Могилеве произошел пожар в общежитии: один человек погиб, 8 эвакуированы

3 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве произошел пожар в общежитии, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Сообщение о задымлении в пятиэтажном общежитии по ул.Профсоюзной поступило спасателям 2 ноября в 10.13. По прибытии к месту вызова наблюдалось задымление в коридоре на четвертом этаже здания. Со слов соседей, горение происходит в комнате, внутри может находиться человек.

Жилой блок состоит из двух комнат, расположен на четвертом этаже. Наниматель, мужчина 1967 года рождения, проживал один. Он обнаружен в комнате спасателями в бессознательном состоянии и вынесен на свежий воздух. После проведения реанимационных мероприятий работниками скорой помощи констатирована его смерть.

В результате пожара в комнате повреждены постельные принадлежности. Работниками МЧС из соседних комнат эвакуированы жильцы - 8 человек, в том числе 3 детей. Причина пожара устанавливается.-0-