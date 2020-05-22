В Могилеве пропал 62-летний мужчина

22 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве правоохранители разыскивают 62-летнего Игоря Николаевича Балабанова, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Разыскивает милиция".

7 мая мужчина ушел из дома и до сегодняшнего дня его местонахождение неизвестно.

На вид Игорю Балабанову 65-70 лет. Рост около 170-175 см. Мужчина плотного телосложения с короткими светлыми с проседью волосами, есть залысины, носит очки.

Был одет в темно-синий удлиненный плащ, костюм темно-синего цвета в светло-коричневую клетку, рубашку, галстук, туфли темно-бордового цвета на шнурках. С собой у мужчины был черный пластиковый дипломат с металлическими застежками, мобильный телефон в черном корпусе, очки в металлической оправе, на дужках которых есть украшение в виде ромба.

Тех, кому известно местонахождение мужчины, просят сообщить по телефонам: 8 (0222) 42-70-00, 8 (0222) 64-25-34, 8 (029) 746-46-01 или 102.-0-