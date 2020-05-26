В Могилеве разыскивают 14-летнего подростка

26 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве разыскивают 14-летнего Дмитрия Юрьевича Кореневского. Об этом сообщили в Telegram-канале МВД Беларуси "Разыскивает милиция", передает БЕЛТА.

21 мая подросток около 16.00 вышел из дома, до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

На вид подростку 15 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы короткие светло-русые, глаза карие. Мальчик был одет в черную ветровку, красную толстовку, красные спортивные штаны, серо-голубые кроссовки.

Из особых примет: на указательном пальце правой руки отсутствует первая фаланга, на указательном пальце левой руки есть нарост кожи.

Тех, кому известно местонахождение подростка, просят обратиться по телефонам: 8 (0222) 64-40-19; 8 (0222) 64-40-38; 8 (033) 693-76-29 или 102.-0-