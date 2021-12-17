17 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве служба такси выплатила Br52,1 тыс. зарплаты в конвертах. Для сравнения: официальная зарплата всех водителей организации за предыдущий год составила Br5,5 тыс., сообщили БЕЛТА в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

Налоговая инспекция установила: в 2020 году часть наличной выручки, полученной частной службой такси от услуг по перевозке пассажиров, использовалась для выплаты заработной платы в конвертах работникам этой организации.

Нанимателю направлено уведомление с предложением добровольно исчислить и уплатить в бюджет подоходный налог с физических лиц. Оно было исполнено, и с сумм заработной платы в конвертах исчислен подоходный налог в размере Br6,8 тыс.

Информация о выявленном нарушении передана в территориальные подразделения государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения и в "Белгосстрах" для взыскания причитающихся отчислений из выплаченных работникам доходов.-0-