30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве столкнулись милицейский УАЗ и Opel, оба водителя привлечены к ответственности. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.
Авария произошла сегодня около 7.30 на ул.Макарова. Столкнулись милицейский УАЗ и Opel Corsa под управлением 35-летней могилевчанки. Никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения, оба водителя были трезвы.
"Прибывшие на место ДТП сотрудники ГАИ установили, что 25-летний милиционер на перекрестке равнозначных дорог не уступил дорогу легковушке. В отношении водителя УАЗа вынесено постановление о наложении административного взыскания за нарушение правил маневрирования либо проезда перекрестков (ч.7 ст.18.14 КоАП). Женщина также привлечена к административной ответственности. Но уже за управление транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении либо которое не зарегистрировано в установленном порядке (ч.5 ст.18.12 КоАП)", - рассказали в МВД.
Милиция напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости соблюдать ПДД и быть внимательными на магистралях.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2668 BYN
|2.263 BYN
|2.268 BYN
|USD
|2.0348 BYN
|2.032 BYN
|2.035 BYN
|RUB
|3.212 BYN
|3.202 BYN
|3.21 BYN