30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве столкнулись милицейский УАЗ и Opel, оба водителя привлечены к ответственности. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Авария произошла сегодня около 7.30 на ул.Макарова. Столкнулись милицейский УАЗ и Opel Corsa под управлением 35-летней могилевчанки. Никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения, оба водителя были трезвы.

"Прибывшие на место ДТП сотрудники ГАИ установили, что 25-летний милиционер на перекрестке равнозначных дорог не уступил дорогу легковушке. В отношении водителя УАЗа вынесено постановление о наложении административного взыскания за нарушение правил маневрирования либо проезда перекрестков (ч.7 ст.18.14 КоАП). Женщина также привлечена к административной ответственности. Но уже за управление транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении либо которое не зарегистрировано в установленном порядке (ч.5 ст.18.12 КоАП)", - рассказали в МВД.

Милиция напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости соблюдать ПДД и быть внимательными на магистралях.-0-