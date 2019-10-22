В Могилеве столкнулись три автомобиля, есть пострадавший

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три автомобиля вечером 21 октября столкнулись в районе путепровода через реку Днепр в Могилеве, в результате аварии пострадал водитель одной из машин, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Проезжая по улице Королева, 35-летний местный житель за рулем автомобиля Mitsubishi не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с остановившейся впереди Mazda. От удара машина покатилась вперед и врезалась в грузовик ГАЗ с гидравлическим подъемником. Автомобиль принадлежит предприятию "Горсвет", рабочие которого проводили работы по восстановлению уличного освещения.

В результате водитель Mitsubishi получил множественные травмы, он госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка.-0-