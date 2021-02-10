10 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве таксист повредил чужой автомобиль и скрылся с места ДТП. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

В ожидании клиента во дворе одного из домов по ул.Якубовского водитель такси совершил разворот на своей машине Renault Logan и повредил стоящий на парковке автомобиль Mazda. "Мужчина вышел из машины и осмотрел место ДТП. Он не вызвал ГАИ, не предпринял попытки разыскать владельца поврежденного авто, а дождавшись клиента, уехал", - рассказали в ГАИ.

В отношении виновника ДТП вынесено постановление о привлечении его к административной ответственности в виде лишения права управления сроком на 10 месяцев. Водитель имеет право обжаловать постановление в течение 10 дней до его вступления в законную силу.

Как подчеркнули в ГАИ, в случае ДТП правила обязывают водителя остановиться, остаться на месте происшествия, включить аварийную световую сигнализацию, выставить знак аварийной остановки, записать контактные данные очевидцев случившегося, сообщить в ГАИ и ожидать прибытия сотрудников. При незначительном ДТП возможно его оформление по европротоколу без вызова сотрудников Госавтоинспекции.-0-