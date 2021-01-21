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21 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве таксист присвоил чужой кошелек, в котором было около Br7 тыс. в эквиваленте, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома. В милицию с заявлением обратился 33-летний могилевчанин. Он рассказал, что оставил на сиденье в такси кошелек, в котором находилось более $2,6 тыс., 20 евро и Br200. Правоохранители установили, что чужое портмоне забрал 34-летний водитель такси, в котором ехал мужчина. Он возвращался домой поздно ночью и был рассеян. Оставив кошелек в такси, мужчина пошел домой и лег спать, пропажу обнаружил только утром. За это время водитель успел потратить часть денег. Сейчас похищенное частично возвращено законному владельцу. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, следователи дают правовую оценку. Сотрудники милиции напоминают гражданам о необходимости быть внимательными и не оставлять свои вещи без присмотра в общественных местах или под присмотром малознакомых людей. Заканчивая поездку в такси, необходимо внимательно осмотреть салон машины и сиденье, на котором могли остаться вещи.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!