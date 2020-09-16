В Могилеве устанавливают обстоятельства убийства женщины

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту убийства с особой жестокостью 63-летней жительницы Могилева (ч.2 ст.139 УК). Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

По данным следствия, утром 14 сентября тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружил сосед во дворе ее дома и сообщил об этом в милицию. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа.

По подозрению в совершении преступления задержан 31-летний сын потерпевшей, который проживал совместно с матерью. Во время допроса мужчина рассказал, что накануне вечером между ними произошел конфликт. Подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения нанес женщине более 30 ножевых ранений, после чего укрыл тело матери ковром и ушел в дом спать. Мужчина ранее судим, злоупотреблял спиртными напитками и нигде официально не работал.

Следователи совместно с экспертами и сотрудниками милиции провели осмотр места происшествия, в ходе которого было изъято предполагаемое орудие преступления. По уголовному делу продолжается производство необходимых следственных действий.-0-