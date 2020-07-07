В Могилеве утонули мама и ее 8-летняя дочь

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве во время отдыха утонули мама и ее 8-летняя дочь. Еще один ребенок в тяжелом состоянии, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Следственного комитета.

По данным следствия, 6 июня две семьи с детьми отдыхали на берегу реки Днепр в Могилеве.

Во время купания 8-летняя девочка стала тонуть. На помощь ребенку бросились ее 33-летняя мать и 9-летняя девочка из другой семьи. Увидевшие это рыбаки успели спасти одного ребенка - девочка доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Тела женщины и ее дочери извлекли из воды сотрудники МЧС и работники ОСВОДа.

Следователи и эксперты провели осмотр места происшествия. Опрашиваются очевидцы, назначен ряд экспертных исследований.-0-

Проводится доследственная проверка.-0-