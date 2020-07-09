Фото Могилевского областного управления МЧС
9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве в ДТП погибла женщина. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.
Информация о дорожно-транспортном происшествии на ул. Красного Флота с наличием пострадавших поступила спасателям сегодня в 2.43.
Работники МЧС деблокировали из автомобиля пострадавшего водителя и погибшую женщину. Бригада скорой медицинской помощи госпитализировала водителя с травмами различной степени тяжести.-0-