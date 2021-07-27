В Могилеве в карьере утонула 13-летняя девочка

27 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве 26 июля в карьере утонула 13-летняя девочка. Трагедия произошла в районе завода "Техноприбор", рассказал БЕЛТА председатель Могилевской областной организации РГОО ОСВОД Константин Иванов.

"Во второй половине дня группа подростков отдыхала у водоема, - рассказал Константин Иванов. - По словам очевидцев, перед тем как пойти домой, девочка решила спуститься к воде, чтобы помыть ноги. Сверстники предупредили ее об опасности, однако она не отреагировала на их слова. Могилевчанка потеряла равновесие и резко ушла под воду".

Дети стали звать на помощь. Их услышали девятиклассники, которые находились неподалеку. До приезда МЧС и машины скорой медицинской помощи они смогли достать девочку из воды и стали производить реанимационные мероприятия. К сожалению, спасти подростка не удалось - слишком много времени она провела под водой.

С начала года на водоемах области утонули 55 человек, из которых восемь - несовершеннолетние.-0-