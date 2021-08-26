26 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве в результате ДТП травмирована 13-летняя велосипедистка. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.







Девочка с травмами доставлена в больницу.





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Авария произошла 25 августа около 13.30 на ул.Челюскинцев. 57-летний могилевчанин, двигаясь на автомобиле Opel Vectra, при повороте направо совершил наезд на 13-летнюю могилевчанку, которая пересекала проезжую часть на велосипеде по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, не спешившись."Согласно требованиям правил дорожного движения юным велосипедистам, не достигшим 14 лет, можно управлять велосипедом только в пешеходных и жилых зонах, а также на тротуаре, велосипедной или пешеходной дорожке, - отметили в ГАИ. - Выезд на дорогу и самостоятельные поездки разрешены только детям старше 14 лет".-0-