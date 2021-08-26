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26 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве в результате ДТП травмирована 13-летняя велосипедистка. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.
Авария произошла 25 августа около 13.30 на ул.Челюскинцев. 57-летний могилевчанин, двигаясь на автомобиле Opel Vectra, при повороте направо совершил наезд на 13-летнюю могилевчанку, которая пересекала проезжую часть на велосипеде по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, не спешившись.
Девочка с травмами доставлена в больницу.
"Согласно требованиям правил дорожного движения юным велосипедистам, не достигшим 14 лет, можно управлять велосипедом только в пешеходных и жилых зонах, а также на тротуаре, велосипедной или пешеходной дорожке, - отметили в ГАИ. - Выезд на дорогу и самостоятельные поездки разрешены только детям старше 14 лет".-0-