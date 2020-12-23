23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве водитель маршрутного такси забрал чужие деньги. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

"В оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД Могилева с заявлением обратилась 30-летняя могилевчанка, которая рассказала, что у нее был похищен оставленный без присмотра кошелек, внутри которого находились деньги в сумме Br800", - рассказали в УВД.

Инцидент произошел в салоне маршрутного такси, в котором девушка ехала в областной центр из города Горки. После проезда девушка вышла на своей остановке и обнаружила, что забыла в маршрутке кошелек.

Сотрудники отдела уголовного розыска Ленинского РОВД Могилева выяснили обстоятельства произошедшего, а также тот факт, что к случившемуся причастен 54-летний водитель этой самой маршрутки, на которой женщина и приехала в Могилев. "Оставив кошелек внутри, девушка вышла, а после попыталась догнать автомобиль с пассажирами. Удалось ей это только на конечной остановке, но там она нашла свое имущество уже без денег, лежащее между пассажирскими креслами транспортного средства. Как оказалось, деньги забрал водитель, который обнаружил чужое портмоне. Они были возвращены владелице частично - часть мужчина уже успел потратить", - отметили правоохранители.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Следователями дана правовая оценка.-0-