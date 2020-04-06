В Могилеве вынесли приговор обвиняемым в убийстве и разбое братьям

6 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевский областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух братьев, жителей Глусского района, обвиняемых в убийстве и разбое. Об этом БЕЛТА сообщили пресс-службе Верхового Суда.

Мужчины обвинялись в преступлениях, предусмотренных ч.3 ст.207, п.п.2, 12, 15 ч.2 ст.139 УК. Суд приговорил одного из них к лишению свободы на срок 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима. Второй получил 16 лет колонии усиленного режима.

В конце сентября прошлого года братья в состоянии алкогольного опьянения убили престарелую женщину в ее собственном доме. Сначала один из них нанес ей несколько ударов тупым предметом в грудную клетку. После этого, уже вдвоем, они задушили женщину. После этого мужчины забрали Br335 и скрылись с места преступления.-0-