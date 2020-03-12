12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве за махинации с золотом задержан "гастролер". Такая информация размещена в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Вчера, 11 марта, в Могилеве оперативники УВД по информации витебских коллег задержали 59-летнего жителя Кавказа. Он подозревается в мошенничестве.

По информации сыщиков, мужчина обманывал перекупщиков драгоценных металлов. Он приезжал в областные города буквально на пару часов и отправлялся на местный рынок. Там находил человека, которому предлагал по дешевке купить увесистую золотую цепочку. Вместе шли в пункт приема драгоценных металлов, где оценщик подтверждал качество изделия и его немалую цену. После этого подозреваемый незаметно менял золото на дешевую подделку и вручал ее потерпевшему.

Правоохранители установили, что на счету мужчины как минимум два подобных криминальных эпизода. Есть все основания полагать, что пострадавших может быть гораздо больше.

Следователи дадут правовую оценку действиям мужчины.-0-