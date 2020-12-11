В Могилеве за оскорбление милиционера в соцсети возбуждено уголовное дело

11 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве за оскорбление сотрудника милиции в соцсети возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

В конце сентября в одной из социальных сетей были размещены фотографии сотрудников могилевской милиции с их персональными данными и номерами телефонов. Пост набрал более 3 тыс. просмотров и ряд оскорбительных комментариев. "По факту публичного оскорбления представителя власти было возбуждено уголовное дело. Сотрудники областного управления собственной безопасности МВД установили автора одного из таких комментариев", - рассказали в УВД.

Выяснилось, что 36-летний могилевчанин с сотрудниками милиции не знаком, объяснить причину, побудившую его написать негативный комментарий, он не смог. В содеянном раскаялся. Он задержан и находится в ИВС.

Могилевчанин ранее неоднократно был судим за кражи, угон и более 50 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, мелкое хулиганство и распитие спиртного в общественных местах.-0-