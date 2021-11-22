В Могилеве за попытку дать взятку сотруднику ГАИ задержан россиянин

22 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве россиянин пытался дать взятку сотруднику ГАИ. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Ночью 21 ноября в Могилеве наряд ДПС остановил BMW, за рулем которого находился 29-летний россиянин. Выяснилось, что с марта этого года ему запрещен въезд в Беларусь. Для разбирательства мужчине было предложено проследовать в РОВД.

Водитель решил откупиться, предложив инспектору взятку в 5 тыс. российских рублей. Несмотря на предупреждение об уголовной ответственности, он оставил деньги в служебном автомобиле.

На место была вызвана следственно-оперативная группа. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за покушение на дачу взятки.

Кроме того, регистрационные номера иномарки в базе данных ГИБДД России числятся за автомобилем Audi. По данному факту проводится проверка.-0-