В Могилеве задержали группу с крупной партией наркотика

27 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевские правоохранители задержали группу наркосбытчиков. У них было изъято более 700 г марихуаны. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

"18 августа сотрудники по наркоконтролю Октябрьского РОВД Могилева задержали ранее судимого 44-летнего могилевчанина, у которого по месту жительства было обнаружено 92 г марихуаны. Установлено, что мужчина употреблял наркотик сам, а также расфасовывал по сверткам и реализовывал своим знакомым. Мужчину задержали в момент продажи", - рассказали в УВД.

Оперативники продолжили работу по установлению поставщика наркотического средства жителю областного центра. Так, 20 августа в Могилевском районе был задержан ранее судимый 37-летний мужчина. Правоохранители установили, что изъятый у могилевчанина наркотик продал именно он. Его задержали. "При нем, а также в хозяйственных постройках одной из деревень в Могилевском районе, обнаружено и изъято более 600 г марихуаны, которую мужчина хранил для сбыта", - отметили специалисты.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

За 7 месяцев текущего года в Могилевской области изъято из незаконного оборота более 7 кг наркотических средств и психотропов, выявлено 4 помещения, приспособленных для выращивания конопли. За незаконное перемещение наркотиков через государственную границу Беларуси возбуждено 6 уголовных дел. Еще 5 - за содержание наркопритонов.-0-

Фото УВД Могилевского облисполкома