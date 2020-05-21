В Могилеве задержали мужчину за покушение на убийство супругов

21 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве задержали 59-летнего мужчину за покушение на убийство супружеской пары. В отношении могилевчанина возбуждено уголовное дело, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

"Ночью 19 мая подозреваемый проник на территорию частного дома в Могилеве, где проживали супруги пенсионного возраста. Он принес в канистре легковоспламеняющуюся жидкость, которой облил входную дверь и поджег ее, - рассказала Анастасия Лавринович. - После этого могилевчанин разбил окно и бросил в дом самодельное взрывное устройство. Когда мужчина пытался бросить такой же предмет в другое окно, он взорвался у него в руках".

Однако полученные телесные повреждения не остановили могилевчанина. Когда во двор вышел 67-летний хозяин дома и начал тушить пламя, мужчина нанес ему ножевое ранение. Пенсионеру удалось выбить из рук нападавшего оружие, но он достал второй нож и еще раз ударил хозяина дома. Несмотря на полученные ранения, мужчина смог удержать нападавшего до приезда правоохранителей.

С тяжкими телесными повреждениями пенсионера доставили в больницу. Сейчас здоровью мужчины ничего не угрожает. Нападавший могилевчанин госпитализирован с травмами головы и обеих кистей рук.

"Картина преступления говорит о том, что мужчина тщательно спланировал свои действия. Чтобы проникнуть во двор дома, он принес с собой лестницу. При осмотре места преступления была обнаружена сумка подозреваемого, в которой находились орудия преступления. По изъятым вещественным доказательствам назначен ряд экспертиз", - отметила официальный представитель УСК по Могилевской области.

Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14, п.п. 1,5 ч.2 ст.139 - покушение на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом.-0-

Фото УСК по Могилевской области