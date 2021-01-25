В Могилеве задержали наркодилера с крупной партией психотропа

25 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве задержали наркодилера из Минска с крупной партией психотропа. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

На 24-летнего жителя столицы вышли оперативники могилевского наркоконтроля. Выяснилось, что молодой человек является курьером интернет-магазина по продаже запрещенного вещества. При себе и в тайнике на территории Могилевской области он хранил свыше 400 г альфа-PVP. Данное вещество предназначалось для сбыта.

"Позже во взаимодействии с наркоконтролем УВД Миноблисполкома оперативники выявили лабораторию по изготовлению психотропов. Задержанный создал подпольное производство в снимаемом доме. Во время обыска там было обнаружено специальное оборудование, прекурсоры и готовый продукт", - говорится в сообщении.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.-0