В Могилеве задержали подозреваемого в поджоге двери института МВД

15 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства поджога двери Могилевского института МВД. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Следственный комитет, передает БЕЛТА.

По данным следствия, ночью 10 июня бросили бутылку с горючим веществом во входную дверь Могилевского института МВД. Следователи совместно с экспертами провели осмотр места происшествия, в ходе которого были изъяты фрагменты орудия преступления.

Как рассказали в МВД, на 27-летнего жителя Могилева вышли сыщики областной милиции. В его квартире обнаружены горючая жидкость, ветошь, а также маска и одежда, в которых, по оперативной информации, молодой человек совершил преступление.

Задержанный состоит в деструктивных Telegram-ресурсах. С его слов, поддавшись радикальным призывам в этих сообществах, он изготовил "коктейль Молотова" по опубликованной в сети инструкции и бросил его в здание.

По информации СК, молодой человек состоит на учете у психиатра. "За ранее совершенное общественно опасное деяние к нему применялись принудительные меры безопасности и лечения. В настоящее время с ним проводятся необходимые следственные действия", - отметили следователи.

Могилевским межрайонным отделом СК возбуждено уголовное дело по статьям "Особо злостное хулиганство", "Умышленное уничтожение имущества общеопасным способом" и "Незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих средств".-0-