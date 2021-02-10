В Могилеве задержали подростка по подозрению в сбыте психотропов

10 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве задержали 16-летнего подростка, подозреваемого в сбыте психотропов. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Подросток задержан вечером 5 февраля. При себе, а также в специально оборудованных тайниках у него обнаружили и изъяли 26 свертков с веществом белого цвета общим весом 14,5 г. Сотрудники управления ГКСЭ по Могилевской области провели экспертизу и установили, что порошок - особо опасное психотропное вещество альфа-PVP. "По сведениям оперативников, парень на протяжении двух месяцев оказывал содействие интернет-магазину, специализирующемуся на распространении наркотических средств, психотропных веществ на территории Могилева и области", - отметили в УВД.

Следователи дали правовую оценку действиям подростка и возбудили уголовное дело.

В настоящее время правоохранители Могилевской области продолжают оперативно-разыскные мероприятия для установления лиц, причастных к незаконному обороту психотропных веществ или наркотических средств посредством закладок.-0-