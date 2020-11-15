В Могилеве задержан мужчина, разбросавший саморезы возле зданий силовых структур

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан мужчина, разбросавший саморезы возле зданий силовых структур в Могилеве. Такая информация размещена в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Шурупы были обнаружены в конце октября и в ноябре возле въездных ворот административных зданий УВД, СК, ГУБОПиК и КГК. Предполагалось, что металлические изделия разбросали для того, чтобы пробить колеса в транспортных средствах правоохранительных органов. По факту хулиганства следователи возбудили уголовное дело.

Выяснилось, что 49-летний менеджер по продажам стройматериалов совершил преступление из-за своих политических взглядов. Также он дважды участвовал в протестах.

При задержании у могилевчанина изъяли саморезы, агитационные листовки и другие наглядные материалы с БЧБ-символикой.

"Мужчина водворен в ИВС. Следователи дали правовую оценку его действиям и признали подозреваемым по уголовному делу", - сообщили в МВД.-0-