23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве задержан пьяный бесправник, угнавший автомобиль. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

В ночь с 19 на 20 октября инспекторам батальона дорожно-патрульной службы ГАИ УВД Могилевского облисполкома поступила информация о том, что со двора дома по улице Чигринова областного центра был угнан автомобиль Toyota. По имеющейся информации, угонщик повредил забор и хозяйственную постройку по улице Калинина, после чего с места происшествия скрылся.

Как рассказали в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД, через 15 минут инспекторами ГАИ в ходе отработки территории разыскиваемая автомашина была обнаружена вблизи одного из домов по переулку Мостовому, а на водительском сиденье находился 19-летний могилевчанин в состоянии опьянения. По предварительной информации, он проник в авто, разбив стекло, и воспользовался запасным комплектом ключей, который был в салоне.

Могилевчанин ранее не судим и, несмотря на навыки вождения, водительского удостоверения никогда не получал. Медицинское освидетельствование показало около 2 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. Инспекторам он рассказал, что угнал авто, чтобы согреться.

Действиям парня дана правовая оценка. Следователи возбудили уголовное дело, а по линии ГАИ ему грозит административная ответственность за нетрезвое и бесправное вождение и оставление места ДТП.-0-