В Могилеве задержаны двое парней и девушка за хранение 50 г психотропа

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве задержаны два парня и девушка за хранение 50 г психотропа. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

"28 июня в Могилеве сотрудники наркоконтроля Октябрьского РОВД Могилева и УВД провели оперативно-разыскные мероприятия по пресечению деятельности интернет-магазина по распространению наркотических средств и психотропных веществ на территории областного центра и области. Оперативники задержали двоих 19-летних парней и 18-летнюю девушку, которые с целью сбыта в квартире хранили 50 г особо опасного психотропного вещества альфа-PVP", - рассказали в УВД.

Известно, что все трое ранее вместе учились в одном из профлицеев Могилева. Психотропное вещество фасовали по пакетам и делали закладки.

Подозреваемые задержаны. Следователи дали правовую оценку их действиям и возбудили уголовное дело.-0-