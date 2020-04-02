Завершено расследование дела о покушении на убийство с особой жестокостью в Костюковичах

2 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство с особой жестокостью, в котором обвиняется 21-летний житель Костюковичей. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

Молодому человеку предъявлено обвинение по ч.1 ст.14, ч.2 ст.139 УК (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью). Фигурант заключен под стражу.

Вечером 31 декабря 2019 года обвиняемый был в гостях у своего 23-летнего знакомого в одном из частных домов Костюковичей. Парни распивали спиртное. Между ними возник конфликт, в результате хозяин дома несколько раз ударил гостя. Молодой человек пошел к себе домой, взял канистру с бензином и вернулся к обидчику. Как только потерпевший открыл калитку, обвиняемый облил его бензином и поджег зажигалкой. В это время в доме находилась знакомая потерпевшего, которая вызвала медиков. Молодого человека госпитализировали с ожогами более 30% тела.

Во время предварительного следствия обвиняемый неоднократно менял показания о том, как загорелась легковоспламеняющаяся жидкость на теле потерпевшего. Молодой человек говорил, что это вышло случайно. С его слов, это произошло, когда он подкуривал сигарету вблизи потерпевшего. Для проверки этой версии провели следственный эксперимент с использованием манекена. Было установлено, что воспламенение могло произойти при непосредственном контакте зажигалки и облитой поверхности.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-