В Могилеве завершено расследование по факту наезда на троих пешеходов

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Могилевской области завершено расследование дорожно-транспортного происшествия, в результате которого трое человек получили тяжкие телесные повреждения. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

По данным следствия, вечером 9 декабря 2020 года 29-летний водитель автомобиля Audi A6 двигался по улице Комсомольской. Находясь в крайней левой полосе, водитель не принял во внимание, что поток попутных транспортных средств замедляется, двигаясь со скоростью не более 34 км/ч. Развив скорость до 65 км/ч, водитель не принял мер к ее снижению и с целью избежать столкновения с впереди едущим транспортным средством, начал маневрировать вправо. Однако ввиду небезопасной скорости движения и неправильных приемов управления автомобиль пересек данную полосу и выехал на тротуар, где совершил наезд на троих пешеходов.

В результате дорожно-транспортного происшествия 57-летней женщине, 24-летнему молодому человеку и 57-летнему мужчине причинены множественные телесные повреждения, с которыми они были госпитализированы. В настоящий момент пострадавшие находятся дома и продолжают лечение.

Следователи провели осмотр места происшествия, зафиксировав следовую картину ДТП, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела видеозаписи камер наблюдения. Допрошены обвиняемый, потерпевшие и свидетели, изучены и приобщены к материалам уголовного дела результаты более 10 экспертиз, проведены следственные эксперименты.

По результатам расследования действия мужчины квалифицированы по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК. К нему применена мера пресечения в виде личного поручительства.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-

УСК по Могилевской области