В Могилеве завершено расследование убийства мужчины

11 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве завершено расследование убийства 52-летнего мужчины, которое произошло 7 июня в деревне Воронино Быховского района. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по области Анастасия Лавринович.

"7 июня в милицию поступило сообщение о безвестном исчезновении местного жителя и возможном его убийстве. В этот же день следственно-оперативная группа обнаружила тело пропавшего, закопанное за одним из заброшенных зданий. По результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила от массивной кровопотери вследствие колото-резаной раны шеи. По подозрению в преступлении были задержаны двое местных жителей 26 и 27 лет", - рассказала Анастасия Лавринович.

Согласно материалам уголовного дела, ночью 7 июня после распития спиртного мужчины возвращались домой с потерпевшим. Между ними произошел конфликт, во время которого 26-летний обвиняемый стал избивать знакомого, а 27-летний мужчина принес со двора своего дома веревку, и они вместе стали затягивать ее на шее потерпевшего. Когда тот потерял сознание, они перетащили его за заброшенное здание. "Один из мужчин нашел стеклянную бутылку, разбил ее и нанес потерпевшему удар острой частью в область шеи. После этого они сожгли часть верхней одежды, которая снялась с него при волочении, и часть бутылки, которой был нанесен удар. Утром мужчины вернулись на место происшествия и закопали тело погибшего", - отметила официальный представитель.

Следователи провели многочисленные осмотры, допросы обвиняемых и свидетелей, проверку показаний на месте и следственный эксперимент. По уголовному делу сотрудники ГКСЭ сделали более 30 экспертных исследований, результаты которых изучены и приобщены к материалам дела.

"По заключению стационарной судебной психолого-психиатрической экспертизы, 27-летний мужчина в момент преступления страдал и до настоящего времени страдает психическим расстройством, вследствие чего не мог сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В отношении него уголовное дело выделено в отдельное производство для применения принудительных мер безопасности и лечения", - отметила Анастасия Лавринович.

По результатам расследования действия второго мужчины квалифицированы по ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц). Обвиняемый заключен под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-