В Могилеве завершено расследование уголовного дела о разбое и изнасиловании

5 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве завершено расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Шкловского района. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

"По данным следствия, мужчина с февраля по май текущего года совершил ряд преступлений против собственности и половой неприкосновенности на территории Могилева и Витебской области", - сказала официальный представитель.

Согласно материалам уголовного дела, мужчина через незапертую дверь, подбирая ключ или разбивая стекло, проникал в автомобили и похищал имущество. "Во время следствия установлено четыре факта краж из транспортных средств в Могилеве на общую сумму более Br800. Мужчина совершал преступления в состоянии алкогольного опьянения. Одну из машин обвиняемый пытался угнать, чтобы доехать до своего места жительства в Шкловском районе, но не смог запустить двигатель", - рассказала Анастасия Лавринович.

В конце марта обвиняемый в лесном массиве вблизи улицы Орловской в Могилеве совершил разбойное нападение на 29-летнюю девушку. Она нанес ей множественные удары по телу и, приставив нож к лицу, требовал отдать ему деньги. "После этого, угрожая физической расправой и убийством, обвиняемый совершил в отношении девушки преступление против половой неприкосновенности", - отметила Анастасия Лавринович.

В середине апреля мужчина с ножом напал на 36-летнюю могилевчанку и похитил у нее сумку. Через неделю в лесном массиве вблизи деревни Рацево Толочинского района обвиняемый напал на 26-летнюю девушку. Мужчина нанес ей несколько ударов по голове, забрал мобильный телефон и наушники. "На следующий день мужчину задержали сотрудники милиции. При личном обыске у него нашли нож и похищенные вещи потерпевших", - рассказала официальный представитель.

Во время прохождения в Минске стационарной комплексной судебной психиатрической экспертизы обвиняемый сбежал из-под стражи и скрылся в ближайшем лесном массиве, где его оперативно обнаружили и задержали сотрудники милиции.

"По результатам расследования действия обвиняемого квалифицированы по статьям: кража, совершенная повторно; покушение на угон транспортного средства; разбой, совершенный повторно; изнасилование, в том числе совершенное повторно; иные действия сексуального характера, совершенные вопреки воле потерпевшей с применением насилия лицом, ранее совершившим изнасилование; побег из-под стражи", - отметили в УСК.

Мужчина заключен под стражу. Ранее он 9 раз привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабеж. В феврале этого года он освободился из мест лишения свободы.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-

Фото УСК по Могилевской области