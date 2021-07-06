В Могилеве завершено расследование жестокого убийства женщины

6 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве завершено расследование жесткого убийства 47-летней горожанки. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

"По данным следствия, 28 февраля потерпевшая распивала спиртное со своим 21-летним сожителем. Во время застолья между ними на почве ревности возник конфликт, в результате которого мужчина нанес женщине удары руками и ногами по различным частям тела, в том числе по голове. После этого он облил тело сожительницы горючей жидкостью и поджег зажигалкой, а сам скрылся с места происшествия", - отметила Анастасия Лавринович.

Через некоторое время мужчина вернулся обратно, увидел, что дом горит открытым пламенем, побежал к соседям за помощью. При тушении пожара спасатели обнаружили тело женщины без признаков жизни. Милиции мужчина пояснил, что после совместного употребления спиртного ушел в магазин, а когда вернулся, увидел горящий дом.

По результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть женщины наступила от закрытой черепно-мозговой травмы. Угарный газ в организме потерпевшей не был обнаружен. "Изучены и приобщены к материалам уголовного дела результаты пожарно-технической экспертизы, согласно которым причиной пожара послужило тепловое воздействие занесенного источника зажигания. Очаг возгорания находился в месте, где было обнаружено тело женщины", - отметила официальный представитель УСК.

По подозрению в убийстве задержан сожитель потерпевшей. Во время допроса мужчина признал свою вину, а при проверке показаний на месте указал все обстоятельства случившегося.

В отношении обвиняемого проведена комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Согласно выводам экспертов, в момент преступления мужчина не находился в состоянии аффекта, мог сознавать значение своих действий и руководить ими.

По результатам расследования действия мужчины квалифицированы по статьям УК "Убийство", "Покушение на умышленное уничтожение и повреждение имущества, совершенное общеопасным способом, повлекшее причинение ущерба в крупном размере". Он заключен под стражу. Дело передано прокурору для направления в суд.-0-