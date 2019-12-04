В Могилеве женщина перебегала дорогу на красный свет и попала под машину

4 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве женщина перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора и попала под машину. Об этом в Telegram-канале рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"ДТП произошло 3 декабря около 17.00. На перекрестке улиц Симонова и Островского женщина перебегала проезжую часть на красный сигнал светофора по пешеходному переходу. В этот момент ее сбил Volkswagen Vento, которым управлял 50-летний местный житель", - говорится в сообщении.

С места происшествия 40-летнюю могилевчанку с различными травмами увезли в больницу.

"В момент ДТП водитель иномарки был трезв. На автомобиле были установлены зимние шины", - отметили в УГАИ МВД.-0-