В Могилеве женщина погибла под колесами автомобиля

19 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве под колеса автомобиля попала 59-летняя женщина - она переходила дорогу в неустановленном месте. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
"Авария произошла 17 октября около 21.00. Водитель Volkswagen Polo, мужчина 43 лет, совершил наезд на жительницу Горецкого района. Световозвращающими элементами пешеход не была обозначена", - говорится в сообщении. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Еще одна авария произошла в Могилеве в этот же день. Около 21.30 местный житель на Renault Logan наехал на двух пешеходов. "Пенсионеры, 61-летний мужчина и 63-летняя женщина, переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", - отметила Ольга Чемоданова. Пешеходы с травмами госпитализированы.-0-