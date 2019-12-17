В Могилеве женщина получила ожоги, пытаясь спасти дом от огня

17 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве женщина получила ожоги, пытаясь сама потушить пожар в частном доме по улице Калининградской. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

"16 декабря в 12.30 поступило сообщение о пожаре на улице Калининградской. До приезда подразделений МЧС сожительница хозяина дома пыталась самостоятельно потушить пожар. Женщина госпитализирована в учреждение здравоохранения с ожогами I-III степени", - рассказали в управлении.

В результате пожара уничтожена кровля и веранда, повреждено имущество в доме.

Причина пожара устанавливатся.-0-