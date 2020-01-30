В Могилеве женщина попала под колеса автомобиля

30 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве 29 января под колеса автомобиля попала 60-летняя женщина, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

"В районе ул. Кутепова в 18.50 под колеса автомобиля Kia Rio, за рулем которого был 42-летний мужчина, попала пешеход. Женщина переходила проезжую часть в неустановленном месте и не была обозначена световозвращающими элементами", - отметили в ведомстве.

Женщина с травмами госпитализирована в реанимационное отделение учреждения здравоохранения. По факту ДТП проводится проверка. -0-