В Могилеве женщина украла мобильник во время застолья

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве женщина украла чужой мобильный телефон во время застолья, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

В оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД областного центра с заявлением обратилась 37-летняя могилевчанка и рассказала, что у нее украли мобильник стоимостью Br710. Инцидент произошел в гостях у приятеля заявительницы.

Сотрудники отдела уголовного розыска выяснили обстоятельства случившегося, а также то, что к произошедшему, вероятно, причастна еще одна гостья вечеринки, 38-летняя уроженка России. Оказалось, женщина приехала в Беларусь с молодым человеком. Однако скоро они разругались, и россиянка осталась в чужой стране одна. Возвращаться на родину она не спешила: знакомилась с мужчинами, у которых после оставалась на ночлег.

Заночевав у нового приятеля, гостья узнала, что мужчина собрал своих друзей. Россиянка активно участвовала в шумном застолье, а после незаметно забрала чужой телефон, который намеревалась продать. Вырученные деньги женщина планировала потратить на спиртное.

Возбуждено уголовное дело.-0-