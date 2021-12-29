В Могилеве злоумышленники представлялись медиками и похищали сбережения пенсионеров

29 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве злоумышленники представлялись медработниками и похищали сбережения у пенсионеров. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.
В числе пострадавших - 83-летний пенсионер, который после такого визита обнаружил пропажу $2,5 тыс. и Br400. Могилевчанин обратился за помощью в милицию. Подозреваемые в краже были задержаны. В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлена их причастность к совершению еще нескольких аналогичных преступлений на территории Октябрьского района Могилева.
"Сотрудниками уголовного розыска задержаны 3 женщины и мужчина, жители Барановичей и Калинковичей, которые под видом медработников проникали в квартиры и совершали кражи у пенсионеров, - рассказал старший оперуполномоченный управления уловного розыска УВД Могилевского облисполкома Владимир Завадский. - Для убедительности они надевали медицинские маски и перчатки, представлялись медработниками и сообщали, что посещают граждан с целью профилактики коронавирусной инфекции".
Следователями дана правовая оценка действиям злоумышленников, возбуждено уголовно дело.-0-