В Могилевской области два человека погибли в ДТП с участием легковушки и трактора

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области столкнулись легковушка и трактор. В результате дорожно-транспортного происшествия два человека погибли и трое пострадали. Такую информацию в своем Telegram-канале разместила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня около 9.00 на трассе Костюковичи-Климовичи вблизи деревни Муравилье столкнулись автомобиль Saab и трактор "МТЗ" с прицепом, - рассказала Ольга Чемоданова. - В ДТП погибли водитель и пассажир иномарки 1992 и 1995 годов рождения соответственно. Тракторист 1964 года рождения и двое других пассажиров легковушки 1995 годов рождения госпитализированы".

По предварительной информации, Saab обгонял трактор, когда тот начал поворачивать налево. В итоге автомобиль оказался под прицепом, а сам тягач опрокинулся.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства трагедии, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.317 УК Беларуси (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств).-0-