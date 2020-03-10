В Могилевской области изъяли из продажи 35 партий светодиодных ламп

10 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве и Могилевской области изъяли из продажи 35 партий светодиодных ламп различных производителей из-за несоответствия установленным требованиям. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

В течение месяца в разных торговых объектах города и области прошли 10 мониторингов. В каждом случае были обнаружены нарушения. "Специалисты проверили более 30 наименований светодиодных ламп торговых марок Radium, Saffit, IEK, Feron, Gauss, ETR, Smartbuy, Navigator, Wolta, Philips и "Юпитер". В маркировке ламп содержались недостоверные сведения по эквивалентной потребляемой мощности, которая должна указываться в ваттах и соответствовать значению светового потока лампы. Указывалась эквивалентная мощность обычной лампы накаливания, не соответствовавшая значению светового потока. Во всех случаях мощность была указана больше расчетной, что нарушает требования и вводит в заблуждение потребителей", - отметили в инспекции.

Кроме этого, у 22 ламп различных производителей отсутствовали документы об оценке соответствия Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларуси.

По результатам проверок запрещена реализация светодиодных ламп на общую сумму более Br1,5 тыс., выдано 10 рекомендаций об устранении нарушений.-0-