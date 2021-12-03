В Могилевской области мастер леса брал взятки за сокрытие фактов незаконных рубок

3 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области мастер леса получал взятки за сокрытие фактов незаконных рубок деревьев. В отношении мужчины возбуждено и расследуется уголовное дело, рассказала официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы оперативно-разыскной деятельности сотрудников ОБЭП Могилевского РОВД. По данным следствия, 49-летний мужчина работал мастером леса и с мая по сентябрь 2020 года за сокрытие фактов незаконных рубок деревьев и предоставление информации о рейдовых мероприятиях работниками лесхоза систематически получал денежное и материальное вознаграждение от заинтересованного лица. За благоприятное решение вопросов о непривлечении к ответственности мастер леса получил от лица, нарушавшего законодательство о лесопользовании, денежное вознаграждение в размере более Br1,1 тыс. Кроме того, в качестве взятки обвиняемый получил также автомобиль. Установлено 3 эпизода преступной деятельности.

Следователями допрошены обвиняемый и свидетели, проведен обыск по месту жительства фигуранта, на имущество обвиняемого наложен арест. В ходе предварительного расследования полученный автомобиль изъят.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.1 ст.430 (получение взятки) УК. С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся процессуальные и следственные действия, направленные на установление иных фактов его преступной деятельности.-0-