28 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области пьяный водитель пытался скрыться от ГАИ и сбил офицера. В отношении водителя возбуждено уголовное дело. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

"23 мая в Чаусский РОВД поступило сообщение о том, что в сторону райцентра едет Mazda, водитель которой может находиться в состоянии алкогольного опьянения, - говорится в сообщении. - Навстречу иномарке выехали сотрудники ГАИ и наряд оперативно-дежурной службы. Машину заметили на одном из перекрестков на окраине города. Водитель проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться".

Во время движения скорость автомобиля достигала 160 км/ч. Через несколько километров водитель не смог обогнать внедорожник и остановился. Сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить мужчину и побежали к иномарке. Один из инспекторов смог попасть в салон со стороны пассажира. В этот момент водитель выкрутил руль и нажал педаль газа, сбив второго представителя ГАИ: он оказался на капоте, ударился о лобовое стекло, после чего его отбросило на обочину. Обошлось без серьезных травм.

Водитель проехал еще несколько десятков метров, однако находившемуся в салоне милиционеру удалось достать ключ из замка зажигания - машина остановилась.

36-летний житель Кричева задержан. По заключению экспертизы в его крови было обнаружено 2,53 промилле алкоголя.

Действиям мужчины дана правовая оценка: возбуждено уголовное дело за насилие и угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Также на него составлен административный протокол за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Главное управление собственной безопасности МВД напоминает, что посягательство в любых формах на сотрудника органов внутренних дел, находящегося при исполнении служебных обязанностей, влечет пресечение таких действий, а виновные лица подлежат безусловному привлечению к ответственности.-0-