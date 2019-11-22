В Могилевской области при пожарах погибли два человека

22 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области сегодня ночью на пожарах погибли два человека, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Так, в Бобруйском районе информация о пожаре частного жилого дома в деревне Барановичи-1 поступила в 01.22. "На пожаре погиб человек, его личность устанавливается. В доме уничтожена кровля и перекрытие, частично повреждены стены и имущество", - сообщили в ведомстве.

Второй пожар произошел в Быховском районе. "Сообщение о пожаре частного дома в деревне Обидовичи поступило в 02.34. На пожаре погиб человек, личность которого устанавливается. В результате пожара уничтожена кровля, перекрытие и имущество в доме", - рассказали в управлении.-0-