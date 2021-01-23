23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области при пожарах погибли двое мужчин. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"22 января в 14.59 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Рябчевского в городе Климовичи Могилевской области. При тушении обнаружен погибший хозяин 1943 года рождения, пенсионер", - рассказали в пресс-службе.
Сегодня в 3.13 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Савичи Бобруйского района. Там обнаружен погибший хозяин 1957 года рождения, пенсионер.
Причины пожаров и гибели устанавливаются.
Кроме того, 22 января в больнице от ожогов, полученных 19 января при пожаре в двухквартирном жилом доме в деревне Рязанцы Мстиславского района, скончалась гражданка 1958 года рождения, пенсионерка. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов. -0-